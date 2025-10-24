Mahkemenin kurultay kararı sonrası CHP Lideri Özel'den ilk açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kurultay davasını reddetmesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Özel, davanın siyasi bir zeminde yürütüldüğünü savunarak “Bu dava sonuç odaklı bir dava değildir, süreç odaklı bir davadır. Sonuç alınması mümkün değildir. Amaç CHP’yi tartıştırmak, CHP’de bir tartışma varmış görüntüsü vermektir" ifadeleri kullandı.

“Davayı açan zaten partiden atılmıştı”

Özel, davayı açan kişinin CHP’den ihraç edildiğini hatırlatarak, “Davayı açan kişi partiden atılmış birisidir zaten, davaya taraf olamaz. Taraf olabilecek kişilere de dilekçeler verdirttiler.” dedi.

Mahkemenin verdiği kararın kendilerini haklı çıkardığını vurgulayan Özel, “Mahkeme esastan karar verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi. Ben bunu aylardır söylüyorum” ifadelerini kullandı.

“CHP’yi normal yollarla yenemeyeceklerini gördüler”

Özel, CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde elde ettiği başarıya dikkat çekerek, bazı çevrelerin bu başarıyı gölgelemeye çalıştığını belirtti:

“CHP, 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi oldu. Belediye sınırları içinde yaşayan nüfusun yüzde 65’ini kazandı. O günden bugüne tüm anketlerde açık ara birinci parti. Bunun üzerine ‘CHP’yi normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz, nasıl yenebiliriz?’ dediler. CHP’de bir karışıklık çıkaralım, ikilik yaratalım dediler.”

“Bizi hasta etmek istediler, mikrop arayıp mikrop buldular”

Özel, “Bize zarar vermek isteyenler, CHP’de mikrop arayıp mikrop buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar” dedi.

“Mahkemenin kararı, CHP’nin birliğini tescilledi”

Özel, mahkeme kararının CHP’nin iç bütünlüğünü ve kurultay süreçlerinin hukuka uygunluğunu tescillediğini belirterek, “Bu karar, hem partimizin hem de demokrasi geleneğimizin sağlamlığını göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.