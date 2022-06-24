Mahmut Efendi olarak anılan Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir? Nakşibendilik nedir?

Mahmut Efendi enfeksiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İsmailağa Camii merkez olmak üzere kurulan Nakşibendi cemaati olan İsmailağa Cemaati'nin lideri olan Mahmut Efendi, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

1929 yılında Trabzon'un Of ilçesine bağlı Tavşanlı köyünde doğan Mahmut Ustaosmanoğlu, 10 yaşında köy imamı olan babası Ali Efendi ve annesi Fatma Hanım'ın eğitiminde hafızlığını tamamladı ve Mehmet Rüştü Aşıkkıtlı'dan talim dersleri aldı. Trabzon'un Hayrat ilçesine bağlı Balaban köyünde Abdülvehhap Efendi'den Arapça öğrendi. Hacı Dursun Feyzi Güven'den ise fıkıh, tefsir, hadis gibi dini konularda eğitim alan Mahmut Ustaosmanoğlu 16 yaşında icazet alarak kendi köyünde ders vermeye başladı.

Erken yaşta dini eğitimlerini alan Mahmut Ustaosmanoğlu, 1951 yılında ise Sivas'ın Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. Burada insanlarla yaptığı dini sohbetlerle dikkat çekti. Bu dönemde Ahıskalı Ali Haydar Efendi olarak bilinen Ali Haydar Gürbüzler ile tanıştı. Gürbüzler, Mahmut Ustaosmanoğlu'nu İsmailağa Camii'ne imam tayin etmek için davet etti ve ardından burada imam olarak görev yapmaya başladı. 1996 yılına kadar İsmailağa Camii'nde imamlık yapan Mahmut Ustaosmanoğlu buradan emekli oldu. 2010 yılında ise İstanbul'da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'nun ardından kendisine 'İslam'a Üstün Hizmet' ödülü verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu, Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin her yıl yayımladığı "Dünya'nın En Etkili 500 Müslümanı 2022" listesinde 34. sıradan yer verildi.

Uzun zamandır yaşlılığa bağlı hastalıklarla mücadele eden Mahmut Ustaosmanoğlu, 5 Haziran 2022 tarihinde enfeksiyona bağlı rahatsızlıklarından dolayı yoğun bakıma alınan Mahmut Ustaosmanoğlu, 23 Haziran 2022 tarihinde ise hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati

Mahmut Efendi denildiğinde akla ilk gelen İsmailağa Cemaati'dir. İstanbul'un Fatih ilçesinin Çarşamba semtinde bulunan İsmailağa Camii, bu cemaatin merkezidir. İsmailağa Cemaati, Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı bir cemaattir. Bu cemaatin lideri, cemaat üyeleri tarafından "Efendi hazretleri" olarak anılmaktadır.

Zaman zaman çeşitli nedenlerle gündeme gelen İsmailağa Cemaati, cemaatin önde gelen hocalarından olan Hızır Ali Muratoğlu'nun İsmailağa Camii'nde öldürülmesi ve 2006 yılında cemaatin önde gelenlerinden Bayram Ali Öztürk'ün öldürülmesi ile gündeme gelmiştir.

Yine cemaatin önde gelen isimlerinden biri de Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'dür. Sıkça medyada yer verilen Cübbeli Ahmet, yazdığı kitaplar, verdiği vaazlar ve medyaya yaptığı açıklamalarla dikkat çeken bir isimdir.

Nakşibendilik nedir?

Sünni İslam tarikatlarından biri olan Nakşibendilik, Abdulhalik-ıl Güjdevani tarafından sistematik hale getirilirken, isim babası ise Şah-ı Nakşibendi'dir. Nakşibendiler, mürşidlerin kalbi dünyadan ahirete bağlandığını düşünürler.

Halidilik ise Halid Bağdadi'den ismini almaktadır. Nakşibendiliğin en yaygın kollarından olan Halidilik, Türkiye'nin doğusu, Kuzey Irak ve Suriye'de yaygınlaşmıştır.