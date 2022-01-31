Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde ek gözaltı kararı

Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi olan Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun Bakırköy'de öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikçe 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Mahmutyazıcıoğlu'nun 27 Ocak'ta Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin çalışması devam ediyor.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda yakalandıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'nde bulunan yerleşkesine getirilen 11 zanlı, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada savcılıkça şüpheliler için ek gözaltı süresi istendi. Savcılığın talebini değerlendiren nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği, 11 şüpheli hakkında 4 gün daha ek gözaltı süresi verilmesine hükmetti.

Şüpheliler, ek gözaltı kararının ardından yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olay

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı.

Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu, hayatını kaybetmişti.