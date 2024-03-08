"Mahzen-6" operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüphelinin yakalandığını belirtti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadesini kullanan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfek ve av tüfekleri, çok miktarda uyuşturucu ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."