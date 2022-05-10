Makine Mühendisleri Odası’ndan ‘hız limiti’ uyarısı

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, karayollarında hız limitinin 120 km’den 140 km’ye çıkarılacağını duyurmasının ardından, bazı uyarılarda bulundu.

Hız limitindeki 20 puanlık artışın, olası bir çarpmanın etkisini yüzde 36 artıracağını belirten Yener, Türkiye’de hız limitine eklenen yüzde 10’luk tolerans oranının da çok yüksek olduğunu bildirdi.

Yener, daha hızlı araç kullanımının hem emisyonu hem de yakıt tüketimini artıracağını dile getirdi.

Trafik kazaları önemli can ve mal kayıplarına yol açtığını belirten Yunus Yener, öncelikle hız limitlerine eklenen yüzde 10 toleransın eski sistem kaynaklı yanılma payı olarak tanımlandığını belirterek, günümüz teknolojisinde gelişmiş ülkelerde bu oranının yüzde 3-5 oranında uygulandığını kaydetti.

Hız sınırının 120 km’den 140 km’ye çıkarılmasıyla yüzde 17 civarında artış olacağını aktaran Yener, buna karşılık olası bir çarpmada kinetik enerjideki artışın yüzde 36 olacağı uyarısında bulundu.

Türkiye’de merdivenaltı servislerde yapılan onaysız tadilat ve tamiratın yarattığı sorunların ancak yetkili servislerde ve/veya AB’de 2018’den itibaren zorunlu olan 2014/45/EC araç muayenesinde kullanılan OBD diyagnostik cihazlarıyla tespit edilebileceğinin altını çizen Yunus Yener, “Türkiye’de 2004 yılında (AB’de 1996 yılında) yayımlanan 96/96/EC seviyesindeki araç muayene mevzuatımız, acilen AB’deki güncel seviyeye (2014/45/EC) yükseltilmelidir” dedi.

Ağır taşıtlar için Almanya’daki SP gibi, ek bir teknik denetim yapılması önerisinde bulunan Yener, “AB ülkelerinin çoğunda otobüsler yılda üç defa, kamyonlar yılda bir defa olmak üzere, araç muayene periyodunun dışında ve belgeli uzman makina mühendisleri tarafından ara denetime tabi tutulmaktadır. Ülkemizde de benzer bir düzenlemeye acil ihtiyaç bulunmaktadır” diye konuştu.

Otoyollarda EDS sistemine geçilmeli

Araçların hız ve takip mesafelerinin anlık denetlenmediği bir ortamda hız limiti belirlemenin kazaları önleyemeyeceğini belirten Yener, otoyollarda elektronik denetleme sistemine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Kış lastiği zorunluluğunun tüm araçlar için getirilmesinin de önemli olduğunu vurgulayan Yener,

“Halkımızın can ve mal güvenliğinden önemli olmamakla birlikte, daha hızlı gidecek bir aracın daha çok yakıt tüketeceği, emisyon değerlerinin artacağı, güvenlik aksamlarının daha hızlı yıpranacağının göz önüne alınması gerekir.” ifadelerini kullandı.

“Otoyollardaki başlıca sorun hızlı gidememek değil”

Otoyollarda başlıca sorunun sadece yeterince hızlı gidememek olmadığını söyleyen Yunus Yener, “Öncelikli görevimiz, yukarıda saydığımız hususlarda iyileştirmeler gerçekleştirerek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olmalıdır. Yeni bir düzenleme muhakkak bu konuları içermelidir.”

Makine Mühendisleri Odası olarak araçlara yönelik süreç ve denetimlerin parçası olmaya hazır olduklarını ifade eden Yener, “Yeni bir mevzuat düzenlemesi yapılarak; ticari araçların periyodik bakım, enerji tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı gibi konularda MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç Teknik Denetim Mühendisleri”ne denetim yetkisi verilmeli ve ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel olarak kamusal denetimden geçirilmelidir.” dedi.