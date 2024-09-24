Makyaj sanatçısı Alp Kavasoğlu hayatını kaybetti!
TikTok fenomeni Kübra Aykut'un intiharı, sosyal medya camiasını hüzne boğarken, bir acı haber de ünlü makyaj artisti Alp Kavasoğlu'ndan geldi. Sosyal medya fenomeni ve makyaj artisti Fezi Altun, Instagram hesabından meslektaşı ve arkadaşı Alp Kavasoğlu’nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Altun'dan Alp Kavasoğlu'nun neden öldüğüne ilişkin bir açıklama ise gelmedi.
Instagram'da 122 binden fazla takipçisi bulunan fenomen ve makyaj artisti Alp Kavasoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ünlü isimle çalışan 43 yaşındaki Alp Kavasoğlu’nun acı haberini meslektaşı Fezi Altun, duyurdu.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Başımız sağolsun, Sevili dostumuz Alp Kavasoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Güler yüzü, sıcak kalbi ve güzel enerjisiyle hayatımıza dokunan Alp, hepimizin kalbinde yaşamaya devam edecek.
Cenazesi bugün Üsküdar Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecektir. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına sabır diliyor, Alp'e Allah'tan rahmet diliyorum."
Kanserle mücadele ediyordu
Alp Kavasoğlu’nun uzun bir süredir pankreas kanseriyle mücadele ettiği iddia edilirken, ünlü fenomen Duygu Özarslan da sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.