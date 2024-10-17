Malatya depremi sonrası yüzlerce binada hasar
Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespiti devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası 1.121 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini açıkladı.
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde dün saat 10.46'da deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Kurum şunları kaydetti: "Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."