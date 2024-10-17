Malatya depremi sonrası yüzlerce binada hasar

Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde dün saat 10.46'da deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır, Tunceli ve Elazığ'da da hissedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kurum şunları kaydetti: "Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."