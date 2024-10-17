Malatya depreminde yüksekten atlayan dokuz kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugün Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Memişoğlu daha sonra dün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralananlara dair bilgi verdi.

Memişoğlu şunları söyledi: "Şu anda hastanelerimizde 9 kişi yaralanmalarından dolayı tedavi görüyor. Bunlar yüksekten atlama gibi yaralılar. Depremden direkt etkilenenler değil, onların tedavileri devam ediyor. Bir sorunumuz yok. İnşallah yakın zamanda onları da taburcu edeceğiz. Herkese yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz sağlıkçılar her zaman her türlü afet, salgın gibi maalesef zor ve acı olaylarda hizmete devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz."

Memişoğlu, daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret etti.