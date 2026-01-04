Malatya'da deprem mi oldu? En güncel son depremler listesi 4 Ocak 2026 listesi... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya Doğanşehir'de deprem!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sabah saat 07:07'de bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 3.5 büyüklüğünde olan deprem yerin 7.02 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana geldi.
Saat 07:07'de gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçülürken, depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
4 Ocak 2026 - Son depremler listesi
• Söke (Aydın) - 2.1 - Derinlik: 7 km - Saat: 07:50:21
• Sarayköy (Denizli) - 1.1 - Derinlik: 7.02 km - Saat: 07:46:32
• Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) [46.94 km] - 2.6 - Derinlik: 9.32 km - Saat: 07:43:48
• Yalvaç (Isparta) - 1.1 - Derinlik: 7 km - Saat: 07:33:42
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 6.19 km - Saat: 07:28:26
• İpekyolu (Van) - 1.6 - Derinlik: 6.89 km - Saat: 07:21:59
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.5 - Derinlik: 7.01 km - Saat: 07:13:48
• Doğanşehir (Malatya) - 3.5 - Derinlik: 7.02 km - Saat: 07:07:40
• Merkez (Şırnak) - 1.6 - Derinlik: 7 km - Saat: 07:00:44
• Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale) [44.03 km] - 1.9 - Derinlik: 9.16 km - Saat: 06:52:50
• Pütürge (Malatya) - 1.1 - Derinlik: 10.2 km - Saat: 06:47:13
• Didim (Aydın) - 1.7 - Derinlik: 7.13 km - Saat: 06:34:17
• Kelkit (Gümüşhane) - 1.5 - Derinlik: 6.96 km - Saat: 06:44:34
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.2 - Derinlik: 6.98 km - Saat: 05:42:21
• Nurdağı (Gaziantep) - 1.0 - Derinlik: 7 km - Saat: 05:27:13
• Gördes (Manisa) - 1.4 - Derinlik: 6.87 km - Saat: 05:13:37
• Çınarcık (Yalova) - 1.8 - Derinlik: 9.48 km - Saat: 05:09:15
• Sındırgı (Balıkesir) - 1.9 - Derinlik: 7 km - Saat: 05:06:59
• Ege Denizi - Seferihisar (İzmir) [22.90 km] - 2.2 - Derinlik: 8.09 km - Saat: 04:47:16
• Ege Denizi - Kuşadası Körfezi / Menderes (İzmir) [14.32 km] - 2.0 - Derinlik: 7.04 km - Saat: 04:45:32