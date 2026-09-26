Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mücelli Caddesi yakınlarında kurulan semt pazarını gezen Ağbaba fenalaşarak bayıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, yaptığı açıklamada, "Sayın vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop (ani bilinç kaybı, baygınlık) geçiriyor. 112 ekiplerince acil servisimize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde, görüntüleme, laboratuvar ve klinik muayenede herhangi bir patoloji görülmedi. Tedbiren hocalarımızın isteği üzerine klinik olarak takip edilmesi için koroner yoğun bakımda takibine karar verildi. Hayati tehdit oluşturan bir sıkıntı görülmüyor." diye konuştu.