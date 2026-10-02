Malatya Milletvekili Veli Ağbaba taburcu oldu

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Geçtiğimiz günlerde pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ağbaba, daha sonra servise alındı. Tedavisi tamamlanan Ağbaba, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Ağbaba'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.