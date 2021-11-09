Malatya'da 2 katlı bina çöktü: 13 kişi yaralı kurtarıldı

Malatya'da bir binada meydana gelen göçüğün ardından zamana karşı yarış başladı, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı olduğu değerlendirilen bir binada henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi. Giriş katında dükkanların bulunduğu binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 13 kişi, enkazdan yaralı kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, binadaki çökmenin neden kaynaklandığına ilişkin henüz tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Baruş, "Binada 20 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

AFAD'dan açıklama: 13 yaralı hastaneye kaldırıldı

Malatya'daki çöken binada yapılan kurtarma çalışmalarıyla ilgili AFAd'dan şu açıklama yapıldı:

"Malatya'da çöken bina enkazından şu ana kadar 13 vatandaşımız yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir.

Arama kurtarma ekipleri ile birlikte arama köpekleri ve AFAD mobil koordinasyon merkezi bölgeye ulaşmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Enkaz bölgesine çevre illerden ekipler sevk edildi

Öte yandan enkaz bölgesine Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Sivas ve Adana'dan arama ve kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere ekipler sevk edildi.