Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’na (AFAD) göre, depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinin kırsal Kökpınar Mahallesi yakınları olarak bildirildi.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem yerin 4.13 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre ilçelerden kısmen hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak açıkladı.