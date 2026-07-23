Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'nın verilerine göre, saat 10.26'da kaydedilen depremin merkez üssü Akçadağ ilçesi olarak belirlendi.

Yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar paylaşılmadı. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.