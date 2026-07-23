Google Haberler

Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 11,46 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Mutluhan Yıldız
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Malatya'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'nın verilerine göre, saat 10.26'da kaydedilen depremin merkez üssü Akçadağ ilçesi olarak belirlendi.

Yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremle ilgili ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz ihbar paylaşılmadı. Deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Malatya'da 5,0 büyüklüğünde depremMalatya'da 5,0 büyüklüğünde depremGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar