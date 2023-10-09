Malatya’da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde saat 09.28’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. AFAD, depremin merkezüssünün Yeşilyurt ilçesi olduğunu açıkladı.

Deprem 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre illlerden hissedildi

Malatya’nın ilçeleri ve çevre illerden de hissedilen depremin, ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı öğrenildi.