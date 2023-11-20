Malatya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Merkezi
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Malatya'da saat 10.36'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saatv 10.36'da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.