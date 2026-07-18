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Malatya'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sabah saatlerinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 15,59 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir ihbarın bulunmadığı, bölgede ekiplerin alan tarama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Mutluhan Yıldız
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Malatya'da 5,0 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'nın verilerine göre, deprem saat 06.20'de kaydedildi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Battalgazi olduğu bildirildi.

İlk belirlemelere göre deprem sonrası olumsuz bir ihbar yapılmadı. İlgili ekiplerin sahadaki alan tarama çalışmaları ise devam ediyor.

"Şu an itibarıyla olumsuz tespit yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Battalgazi’de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilere göre ise sarsıntının 5,0 büyüklüğünde ve 5,5 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ
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