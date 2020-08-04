Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem

04 Ağustos 2020

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ana kadar bir hasar ihbarı olmadığını tarama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"Bazı binalarda ağır hasar var"

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük ise haziran ayında meydana gelen depremde hafif hasar gören binalarda ağır hasar oluştuğunu söyledi. Bu binaların daha önceden boşaltıldığını kaydeden Sülük, şu ana kadar herhangi bir can kaybı tespiti olmadığını belirtti.

AFAD ve Vali'den açıklama geldi

Malatya Valisi Aydın Baruş depreme ilişkin bir açıklama yaptı, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok" ifadelerini kullandı.

AFAD'ın Twitter açıklamasında da olumsuz bir ihbar alınmadığı belirtildi.