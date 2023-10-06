 Malatya’da çocuklara ‘umut olmak’ için Rönesans-UNICEF ile el ele verdi

Nurdoğan A. ERGÜN

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya’da her 4 binadan 1’i yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda. Resmi verilere göre yaklaşık 2 bin kişinin yaşamını yitirdiği kentte, hayatta kalanlar da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Yaşanan büyük felaketin ardından depremzedelerin yanında olmak için kolları sıvayan iş dünyası, nakdi yardımların yanı sıra geçici barınma çözümleri için de destek olmaya çalışıyor. Malatya’da ‘yaşam kenti’ kuran Rönesans Holding de konteyner kentte barınan depremzede çocuklar için UNICEF ile ‘el ele geleceğe umut’ olmayı hedefliyor. Toplam 5 bin 500 kişinin barındığı Yaşam Kenti’nde, özellikle kadın ve çocuklar için terapi amaçlı sosyal, sportif ve kültürel alanlar bulunuyor.

“En iyisi” için UNICEF ile işbirliği

“Bu geçici yaşam alanı sadece bir çatı değil, aynı zamanda yuva olsun istedik ve tüm mimariyi o şekilde tasarladık” diyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, “Acil ihtiyaçların tamamlanmasının hemen ardından çocuklar, gençler ve kadınlar için sürdürülebilir çözümler üretmek, onların iyi olmalarını sağlayacak projeler için UNICEF ile el ele verdik” diye devam etti. Grup olarak her zaman ‘en iyi’si ile iş birliklerine inandıklarını dile getiren Kayaalp, “UNICEF’in bu yaşam kentinde çocuklara ve gençlere umut olacak, onların aydınlık geleceklerinde iz bırakacak projeler ve çalışmalar yürüteceğine inancımız tam” dedi.

Dünyanın zorlu ve farklı coğrafyalarında kullandıkları yetkinliklerini bu kez depremin yaralarını sarmak için seferber ettiklerini söyleyen Kayaalp, şunları söyledi: “Malatya Yaşam Kenti’nde çocukları ve kadınları odağımıza aldık, konteyner kentin kadın, çocuk ve genç dostu olması bizim için öncelikli oldu. Bu doğrultuda daha tasarım aşamasında kadınların, çocukların, gençlerin burada gündelik yaşamlarını güvenle ve huzurla devam ettirebilmeleri için uygun ortamı sağlayacak sosyal mimariyi içermesine özen gösterdik. Konteyner kent planlarına bu ihtiyaçlara uygun sosyal donatı alanları ekledik.”

Yaralar birlikte sarılacak

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise, “Bu iş birliği, depremlerden etkilenen çocukların ve ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında özel sektörün rolünü vurgulamak açısından büyük önem taşıyor.

Rönesans Holding ile birlikte depremden etkilenen çocukların ve ailelerinin hayatlarını iyileştirmede kalıcı etkiler yaratmayı hedefliyoruz” dedi. Öte yandan bu iş birliğinin yanı sıra Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, UNICEF Türkiye İş Danışma Kurulu’na davet edildi.

Türkiye’nin öncü özel sektör şirketlerinin yanı sıra TÜSİAD, TOBB ve genç temsilcilerin katılımıyla oluşturulan kurul, ilk iki yıllık çalışma döneminde Türkiye’deki gençlerin çalışma hayatına, medeni ve sosyal hayata anlamlı katılımı için gerekli olan eğitim, öğretim ve istihdam fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik önemli girişimleri hayata geçiriyor.

Yapı stoku büyük zarar gördü

Kahramanmaraş merkezli depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallerde büyük yıkıma yol açtı.Kent merkezindeki eski yapıların yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı gibi mevkilerdeki yeni yapılar da depremlerde zarar gördü. Depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 32 bin 195’inin, 372 bin 321 bağımsız bölümünden 90 bin 347’sinin acil yıkılacak, yıkık ve ağır hasarlı olduğunu açıklandı. Bu 90 bin 347 bağımsız bölüm içerisinde 72 bin 311 konutun, 14 bin 754 ticarethanenin olduğu belirtildi. Deprem nedeniyle 300 bin kişi de kenti terk etti.

17 farklı sosyal alan bulunuyor

Malatya Yaşam Kenti’nte toplam bin 534 konteyner ve 17 farklı sosyal alan bulunuyor. Genel sağlık ve psiko-sosyal destek hizmetleri sunan merkezlerin yanı sıra, sosyal alanlar, kreş, çalışma alanları, çocuk oyun alanları, kütüphane ve çamaşırhane gibi ortak alanlar da yer alıyor. Bölgede ASAM ve Gençlik Spor Bakanlığı gibi yerel iş ortaklarıyla çalışan UNICEF, farklı yaş gruplarına yönelik, duyusal öğrenme becerileri, akıl ve zeka oyunları, çocuklarla empati gibi iyi olma halini destekleyen programlar uyguluyor. Aynı alanda, anne/kadın terapi destek ve danışma alanları bulunuyor.