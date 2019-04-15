Malatya'da deprem
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Depremin ardından açıklama yapan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.
Bu arada AFAD ekipleri hasar tespitine yönelik inceleme başlattı.
Kaynak: AA