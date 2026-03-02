Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi 2 Mart 2026
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem'in merkez üstü Battalgazi olarak açıklandı.
AFAD verilerine göre Malatya Battalgazi'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.94 olarak ölçüldü.
Bu gelişme sonrası bir kez daha "son depremler" araması hızlandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
17.52 - Battalgazi (Malatya) - 4.3
17.37 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
17.37 - Ege Denizi - Datça açıkları (Muğla) - 2.7
17.25 - Delice (Kırıkkale) - 1.1
17.04 - İnönü (Eskişehir) - 1.1
16.54 - Merkez (Bolu) - 0.8
16.46 - Bozüyük (Bilecik) - 2.7
16.26 - Ege Denizi - Datça açıkları (Muğla) - 1.3
16.09 - Akdeniz - Kaş açıkları (Antalya) - 2.9
15.53 - Gediz (Kütahya) - 1.5
15.52 - Simav (Kütahya) - 1.5
15.47 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
15.33 - İzmir Körfezi - Karaburun açıkları (İzmir) - 1.4
13.20 - Bala (Ankara) - 1.7
13.02 - Akdeniz - Kaş açıkları (Antalya) - 2.6
12.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
12.39 - Merkez (Bolu) - 1.1
12.29 - Yahyalı (Kayseri) - 1.4
12.25 - Merkez (Bolu) - 0.9