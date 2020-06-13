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Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü,3 yaralı

Malatya'da iki yük treni çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki yük treni çarpıştı: 1 ölü,3 yaralı
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ilçesine Kemerköprü Mahallesi yakınlarında tren kazası olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, polis, 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye giden ekipler iki yük treninin çarpıştığını belirledi. Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu arada, trenlerin altında kalan kişi olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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