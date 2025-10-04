Malatya’da kayısı bahçesinde 6 metre derinliğinde obruk oluştu

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi’nde bulunan bir kayısı bahçesinde öğle saatlerinde obruk meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede bir anda çökme yaşandığını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede obruğun yaklaşık 2 metre çapında ve 5 ila 6 metre derinliğinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili konuşan bölge sakini Adem Özer, “Birden bire çökme oldu. Yaklaşık 5-6 metre derinliğinde bir obruk oluştu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı” dedi.

Ekipler, güvenlik amacıyla obruğun çevresini şeritlerle kapatarak bölgeyi kontrol altına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.