Malatya'da kayısıyı dolu vurdu

20 Mayıs 2018

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olan dolunun kayısı bahçelerine zarar verdiğini belirtti.

Kale, Yeşilyurt, Akçadağ ve Hekimhan ilçelerinde sağanağın ardından etkili olan dolu nedeniyle kayısıların dalından döküldüğünü ifade eden Solmaz, "Dalında kalan kayısılarda ise dolu yarası oluştu. Bahçelerdeki zarar önümüzdeki günlerde yapılacak hasar tespitlerinin ardından belli olacak. Yeşilyurt ilçesinin Samanlı, Tecde, Dilek, Topsöğüt mahalleleri doludan etkilendi." diye konuştu.

Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi Muhtarı Selim Kızıltaş ise ilçede birçok mahallede dolu nedeniyle kayısı bahçelerinin hasar gördüğünü aktardı.

Kızıltaş, "Hasat zamanının yaklaştığı günlerde etkili olan dolu, kayısıda telafisi mümkün olmayan zararlara neden oldu. Kayısılar hem döküldü hem de yaralandı. Dolu ilçenin Bent, Erdemli, İkizpınar, Mahmutdursun, Düztarla, Bağlıca, Güneyce, Abuşoğlu mahallelerinde etkili oldu." dedi.

Öte yandan, Akçadağ ilçesinin Levent, Doğanlar, Saçmalı, Fatih, Bağköy, Kızılalan ve Mihmanlı mahalleleri ile Hekimhan ilçesinin Güzelyurt, Dursunlu ve Karadere mahallelerinde de dolu nedeniyle kayısı bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA