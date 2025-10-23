Malatya'da kestiği ağaç üzerine devrilen bir kişi hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bahçesinde ağaç kesen bir kişi devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi Beşirler mevkiinde meydana geldi.

62 yaşındaki Ali Bayrak, kendisine ait bahçede ağaç kesimi yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bayrak'ın cenazesi incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.