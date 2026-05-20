Malatya'da deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta az önce deprem mi oldu? En son ne zaman deprem oldu? Son depremler 20 Mayıs 2026 listesi

Malatya sabah saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan depremin büyüklüğü 5.6 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 7,03 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başta Kahramanmaraş, Elazığ, Adıyaman ve Adana olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

Sarsıntının ardından vatandaşların kısa süreli panik yaşadığı belirtildi.

Valilikten ilk açıklama

Malatya Valisi Seddar Yavuz da sahadan kendilerine ulaşan ilk bilgilere göre olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Yavuz, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık" ifadelerini kullanırken 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki yapı stokunun yenilendiğini belirtti.

Yavuz depremin ardından okullarda bulunan öğrenciler tahliye edildiğini açıklarken yapılan toplantının ardından il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Çifti: Saha taramalarına başlandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti de depremin ardından AFAD ve ilgili kurum tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını açıkladı.

Çiftçi an itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını bildirirken bölgede ekip çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD'dan açıklama

AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada, şu ana kadar olumsuz bir durumun tespit edilmediğini bildirdi.

AFAD açıklamasında, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadelerine yer verildi.