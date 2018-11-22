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Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Malatya'da midibüs devrildi: 7 ölü, 15 yaralı
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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 AFA 667 plakalı midibüs, Malatya'nın Darende-Malatya kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 7 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi ile UMKE görevlileri sevk edildi.

Öte yandan, araçta İstanbul'dan Malatya'ya gönderilen cenaze ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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