Malatya’da okullar tatil mi, Malatya Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Malatya’da etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Malatya’da okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Malatya Valiliği'nden 5 Ocak pazartesi günü okulların durumuna dair bir açıklama geldi.

Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.

Kaymakamlıkların, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan paylaşımda, yarın taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Malatya Valiliğinin yaptığı paylaşımda ise kent merkezindeki okullarda eğitime devam edileceği belirtildi.

Malatya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık-2 Ocak tarihlerinde ara verilen eğitime, 5 Ocak Pazartesi günü itibariyle devam edilecek. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili evlatlarım, kıymetli hemşerilerim; yapmış olduğumuz istişareler sonucunda yarın (5 Ocak) eğitim ve öğretime devam edilmesine karar verdik. Taşımalı eğitim konusunda alınacak kararlar ise ilçe kaymakamlıklarımız tarafından duyurulacaktır" ifadelerini kullandı.

