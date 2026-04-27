SON DAKİKA: Malatya'da deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü nedir? Son depremler 27 Nisan 2026 listesi

Malatya akşam saatlerinde meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi.

Saat 15.41'de 3.9 büyüklüğünde kaydedilen ilk depremin ardından, 15.42'de 4.4 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı yaşandı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 3.9 büyüklüğündeki depremin yerin 13.27 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. 4.4 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği ise 16.36 kilometre olarak ölçüldü.

27 Nisan 2026 son depremler

15:42 - Battalgazi (Malatya) - 4.4

15:41 - Battalgazi (Malatya) - 3.9

15:11 - Battalgazi (Malatya) - 1.5

15:04 - Merkez (Afyonkarahisar) - 1.2

14:57 - Battalgazi (Malatya) - 1.4

14:56 - Genç (Bingöl) - 1.6

14:49 - Ezine (Çanakkale) - 3.0

14:39 - Menteşe (Muğla) - 1.8

14:16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

14:12 - Tel Abyad (Suriye) - 2.0

14:01 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.9

13:46 - Keskin (Kırıkkale) - 1.0

13:35 - Dalaman (Muğla) - 1.7

13:02 - Merkez (Bolu) - 1.5

12:32 - Alaşehir (Manisa) - 0.8

12:20 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.1

12:09 - Kırkağaç (Manisa) - 1.4

11:52 - Genç (Bingöl) - 1.7

11:10 - Menteşe (Muğla) - 1.5

11:06 - Akdeniz - 4.0