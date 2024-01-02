Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 36 yaralı

İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen nedenle Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde devrildi.

Aynı istikamette seyreden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 CHL 767 plakalı kamyon da devrilen otobüse çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.