Malatya'daki depreme canlı yayında yakalandı (Son depremler)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan deprem ER TV yayınına yansıdı.
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 23.15'te meydana gelen ve kent merkezinde paniğe neden olan depremin derinliğini AFAD, 7 kilometre olarak açıkladı.
O anlar ER TV kameralarına da anbean yansıdı. ER TV programcısı Fatih Avcı'nın canlı yayında depreme yakalandığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Kent genelinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadı.