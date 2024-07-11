Malatya'daki depremler sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş 'kırmızıya dönecek' diyerek uyardı

Malatya son günlerde meydana gelen depremlerle sarsıldı. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde dün saat 12.54'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öncesinde ise 4.2 büyüklüğünde deprem gerçeklemiş ve çevre illerden de hissedilmişti. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından Malatya'daki deprem hareketliliğine ilişkin yeni uyarıda bulundu.

Bektaş, artçı depremden sonra 4.3 büyüklüğündeki depremin gerçekleşmesine dikkat çekerek durumun artan deprem tehlikesine döndüğünü ifade etti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, "4,2 artçı depreminden hemen sonra 4,3 depreminin yaşanması Malatyanın deprem tehlikesini sarı bayrağa (artan deprem tehlikesi) çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bektaş, "Artçıların kısa zaman aralığında daha da büyümesi sarı bayrağın kırmızıya dönmesine neden olabilecektir" uyarısında bulundu.