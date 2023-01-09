Malatya'daki trafik kazası: 2 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cuma D. (46) yönetimindeki 44 FM 424 plakalı otomobil, Gövdeli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada Sülbiye D. (40) ve Ayşe Fatma D. (44) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.