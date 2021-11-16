Malatya'daki uyuşturucu operasyonuyla ilgili Bakan Yanık'tan açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kapsamında yakalanması konusunda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin tutuklandığını hatırlatarak, iş akdinin de konu basında yer almadan önce feshedildiğini bildirdi.

Kişi hakkındaki idari soruşturmanın bakanlık müfettişlerince yürütüldüğünü aktaran Bakan Yanık, "Uyuşturucu ile mücadele kırmızı çizgimizdir. Bu konuda hakkında şüphe olan hiç kimsenin asla gözünün yaşına bakmayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba'dan önerge

Olayı “skandal” olarak nitelendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, dün hazırladığı soru önergesiyle Bakan Yanık’ın sorulara yanıt vermesini talep etmişti. Ağbaba önergesinde, “Başka ülkede olsa yer yerinden oynardı, bizde kimsenin kılı kıpırdamıyor, konu en az zararla kapatılmak isteniyor.” değerlendirmesini yaptı.

Ağbaba şunları kaydetti:

“31 Ekim tarihinde Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiği, yapılan çalışmalarda toplam 9 bin 300 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği 9 bin 300 adet sentetik hapın yaklaşık 5 bin adetinin Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün deposunda ele geçirildiği ortaya çıkmıştır.

Operasyon ile ilgili gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.D. isimli kişinin 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde kamu işçisi olarak göreve başladığı, 2018 tarihinden itibaren süresiz işçi kadrosundan teknisyen yardımcısı olarak atamasının yapıldığı, 1 Mart 2018 tarihinden itibaren ise İl Müdürünün özel şoförü.”

Ağbaba, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

“. Malatya İl Müdürlüğü binanızda 5 bin sentetik hap bulunması başlı başına bir skandalken, kurum müdürünün halen görevde kalması da skandalın bir başka yönüdür. Bakanlığınız tarafından özel şoförü uyuşturucu ticareti yapmaktan 31 Ekim 2021 tarihinde tutuklanan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü’ne soruşturma açılmış mıdır?

. Malatya İl Müdürünün özel şoförü olduğu belirtilen F.K’nın bu hapları korumanız altındaki çocuklara veya gençlere içirdiği veya sattırdığı yönündeki dehşet verici iddialarla ilgili hangi araştırmalar yapılmıştır?

. Kurum personeli İl Müdürünün özel şoförlüğünü yapmaktan faydalanarak söz konusu araçlarla uyuşturucu hap ticareti yaptığı, polis noktalarını rahatlıkla geçebildiği, satabilmek ve dağıtımını yapabilmek için söz konusu kurum araçlarını kullandığı iddiaları doğru mudur?

. Tutuklanan kurum personelinin kurum içerisinde disiplinsiz davranışlarda bulunduğu, mesai saatlerine uymadığı, kuruma köpek getirip tüm katları gezdirdiği ancak buna rağmen hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

. Uyuşturucu satıcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinin tutuklanmasının ardından kuruma torbacıların geldiği, kurum deposunda uyuşturucu hap aradıkları, kurum müdürünün bu olayla ilgili de herhangi bir işlem yapmadığı iddiaları doğru mudur? Bakanlığınız bünyesindeki bir idareciyle ilgili işlem yapılması için daha ne yapması gerekmektedir?" (AA-ANKA)