Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümünde terörsüz Türkiye mesajı: Tuzaklara düşmeyeceğiz artık son düzlükteyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"na katıldı. Erdoğan, etkinlik kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti. Daha sonra programda bir konuşma yapan Erdoğan Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara korku veren birliklerini bundan sonra da çok güçlü bir şekilde koruyacaklarını söyledi.

"Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda, birbirimizi Allah için sevdiğimizde, ortak hedeflere doğru hep birlikte yürüdüğümüzde, içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, kavlimizi tazeleyeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi Allah'ın izni, milletimizin de desteğiyle gelecek nesillere bizler hediye edeceğiz. İçinde bulunduğumuz asır, inşallah Türkiye Yüzyılı olarak tarihteki yerini alacaktır.”

“Bu yolda çok acılar çektik”

Çok daha müessir, muteber, müreffeh bir Türkiye için çıktıkları bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, “Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin bir şekilde ne yaptığımızı ne murat ettiğimizi bilerek kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden, huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.



Bu yolda çok acılar çektiklerini, çok ağır bedeller ödediklerini, içeriden ve dışardan nice saldırılarla karşılaştıklarını ancak hepsinin de üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Erdoğan, "Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, biraz daha gayret ve elbette dikkatle inşallah bu düzlüğü de geçecek menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız” şeklinde konuştu.

“Ahlat Kızılelma’nın anahtarıdır”

"Ahlat'ta ilimin ferasetle buluştuğunu, sanat ve zanaatın edep ve ahlakla süslendiğini de dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ahlat, bu topraklardaki ezeli ve ebedi mevcudiyetimizin simgesidir. Türk milleti için Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır. Bize kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi anlatan beldelerden birisi de Ahlat'tır. Ecdadın konakladığı, nefeslendiği ve zamanını doğru okuduğu Ahlat, bin yıl öncesinden bugüne kurulan iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Her metrekaresi şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, aziz vatanın bağrında sıra dağlar gibi uzanmış şehitlerimizi işaret eden sancaklardır.”