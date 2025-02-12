Malezya Başbakanı İbrahim'in, Erdoğan'la Togg turunda gülümseten diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da Başbakan Enver İbrahim'e yerli ve milli otomobil Togg'un T10X modelini hediye etti.

İki lider daha sonra Türkiye'nin ünlü Pamukkale kaplıcalarından esinlenerek tasarlanan beyaz SUV'la kısa bir tur attı.

Direksiyona geçen Malezya Başbakanı ve Erdoğan arasında geçen diyaloglar gülümsetti.

'Sürücülüğüme güvenmenize şaşırdım'

Enver İbrahim, Erdoğan'a "Benim sürücülüğüme güvendiğinize biraz şaşırdım. Çünkü çok fazla araba kullanmıyorum" diyerek güldürdü.

Santai-santai pandu kereta, bawa Presiden Erdoğan dari Perdana Putra ke Seri Perdana semalam. Lepas ini boleh bawa Azizah. 🥰🥰 pic.twitter.com/UnsfO5jb9e — Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) February 12, 2025

Enver'in TOGG sürüşüne İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da eşlik ettiği görülüyor.

TOGG'u korumaları olmadan kullandığını söyleyen Enver, aracı beğendiğini belirterek, "Her şey burada ve sürüşe hazır. Çok sessiz ve önü de harika" değerlendirmesinde bulundu.