Malezya Başbakanı'nın Erdoğan ile paylaşımında Türkçe şarkı sürprizi

Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. İbrahim, paylaştığı bu fotoğrafın altına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi.

İbrahim, fotoğrafın açıklamasında, Erdoğan ile Malezya-Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin Erdoğan’ın Malezya’daki son programı olduğunu hatırlatan İbrahim, "Kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim" dedi. Paylaşımında ayrıca, ilerleyen dönemdeki işbirliklerinin önemine dikkat çekti.