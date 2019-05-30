30 Mayıs 2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya ve Pakistan'ın Türkiye için kilit önemde ortaklar olduğunu belirterek, "İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız." dedi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Kongre Sarayı'nda yapılan toplantıda Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ve Malezyalı mevkidaşı Dato Saifuddin Abdullah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları paylaştı:

"Malezya ve Pakistan, Türkiye için kilit önemde birer ortaktır. İslam dünyasının büyük demokrasileri ve ekonomileri olarak iş birliğimizi daha da artıracağız ve müşterek potansiyelimizi daha iyi şekilde kullanacağız."

Diğer yandan Çavuşoğlu, üçlü toplantının ardından Kureyşi ile ikili görüşmede tekrar bir araya geldi.

Kaynak: AA