Mali Müşavirlik Sınavı ne zaman? Tarih belli oldu!

09 Eylül 2020

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Mali Müşavirlik Sınavı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı tarihlerini açıkladı. TÜRMOB tarafından konuya ilişkin alınan karar sonrası Mali Müşavirlik Sınavı tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sınav tarihleri belli oldu

9 Eylül 2020 tarihli ve 31239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Mali Müşavirlik Sınavı 5-14 Aralık 2020 tairglerinde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ise 19-20 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvurular başladı

Mali Müşavirlik Sınavı başvurusu yapacak adayların nelere dikkat etmeleri gerektiği ilanda belirtildi. Buna göre, ilk kez katılacak adayların başvurularını 1-30 Eylül tarihleri arasında yapmaları gerekiyor. Sınava tekrar katılacak adaylar ise 20 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak. Bu süreçte ilk kez başvuracak adayların TEOS üzerinden ön başvuru yaptıktan sonra bu belgenin yazıcı çıktısını, sınav başvuru dosyası ile birlikte PTT veya kargo yolu ile TÜRMOB başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

Yeniden katılacak adayların ise sadece TEOS üzerinden başvuru yapmaları yeterli olacaktır.

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