Maltepe Belediyesi'ndeki grev anlaşmayla sonuçlandı

Maltepe Belediyesi, DİSK'e bağlı Genel-İş ile yürütülen toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlandığını bildirdi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Twitter paylaşımında, Genel-İş ile sürdürdükleri TİS görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandığını duyurdu.

Kılıç, iletisinde, "Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na özverileri için Maltepe halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir"

Genel-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi: "Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir."

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun da gazetecilere son durum hakkında bilgi verdi.

Dolgun 23 Şubat'ta greve çıktıklarını hatırlatarak, mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çok yüksek ücret talep ediyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu dile getiren Dolgun, "Arkadaşlarımızın çoğu 2 bin 800 ile 3 bin 100 gibi düşük bir maaşla çalışıyorlar. Bize 4 bin 400 teklif edildi. Dün itibarıyla bize 4 bin 600 teklif geldi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık." diye konuştu.

İşçiler oylamaya gitti

Greve kadar olan süreçte yaklaşık 6,5 ayda 6 toplantı yaparak 50 madde görüşebildiklerini anlatan Dolgun, şunları kaydetti:

"Genel merkez yöneticilerimiz de bu algıdan kaynaklı bu yükü bütün örgüt adına taşıyamayacaklarını, inisiyatif kullanıp toplu sözleşmeyi imzalayacaklarını söylediler. Zaten toplu sözleşme yetkisi de kendilerinde. Biz de bunun altına imza atmayacağımızı söyledik.

Herkes evde otururken, bu arkadaşlarımız herkesin yere attığı eldivenleri, maskeleri toplayarak salgınla yüz yüze mücadele verdiler. Böyle bir ortamda biz emeğimizin karşılığını istedik."

Grevdeki işçilerin oylamaya gittiklerini belirten Dolgun, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben onlara yasal olarak genel merkez tarafından imza atılırsa grev sürecimizin biteceğini, eylemi sürdürmemiz anında da bunun bir 'iş bırakma' olacağını söyledim. Arkadaşlar da 'Biz irademizi sandığa koyalım, 'evet' çıkarsa işlerimizin başına döneceğiz, 'hayır' çıkarsa da mücadelemize devam edeceğiz.' dediler. Oylarını kullanıyorlar."

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler 6 gün önce grev başlatmıştı.