Maltepe sil baştan
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde yaklaşık 1,5 haftadır devam eden oy sayım işlemi durduruldu. Oyların yeniden sayılmasına karar verildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 1. ve 2. seçim kurulları, ilave masalarda bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptaline karar verdi.
Karar; AK Parti, MHP, Saadet Partisi ve iki memur üyenin oylarıyla alındı. CHP itiraza hazırlanıyor.
Oy sayım sürecinin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Cuma günü 2 olan masa sayısı 12'ye çıkarılmıştı.
Pazar akşam saatleri itibariyle ilçedeki 1089 sandığın 900'den fazlası sayılmıştı. Kararın ardından, oyların yaklaşık 5/6'sının yeniden sayılması bekleniyor.
Sayım iptal edilmeseydi sürecin bu sabah sonlanacağı tahmin ediliyordu. 371 bin seçmenin bulunduğu ilçede 309 bin kişi oy kullanmıştı.