Maltepe’de 7 katlı bina çöktü: Can kaybı 2’ye yükseldi

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Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın ilk üç katı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın çökme meydana gelmeyen üst katlarında mahsur kalanlar ekipler tarafından tahliye edilirken, enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Binanın giriş katındaki tekstil atölyesinin boş olduğu öğrenildi.

10 kişi sağ çıkarıldı, 2 kişi aranıyor

Dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi sağ çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan cansız beden sayısı 2'ye yükseldi. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşılması için çalışmalar devam ediyor.

Binada yapılan arama kurtarma çalışmalarına, yapıda kayma şüphesi tespit edilmesi üzerine güvenlik gerekçesiyle bir süre ara verildi. Ekiplerin gerekli kontrolleri tamamlamasının ardından arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.

Çevrede geniş güvenlik önlemi

Binanın bulunduğu sokağa çıkan yollar tedbir amacıyla trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışabilmesi için geniş bir alanda güvenlik şeridi oluşturuldu.

Kalan katların çökme riski nedeniyle ekiplerin binaya kontrollü şekilde girdiği belirtildi. Çevre belediyelerden de çok sayıda iş makinesi bölgeye gönderildi.

Binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde çökme sonrası çevrenin yoğun bir toz bulutuyla kaplandığı görüldü.

Vali Gül: Binada 33 kişi yaşıyor

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile olay yerinde incelemelerde bulundu.

Gül, binanın 1987 yılında inşa edildiğini, zemin artı 6 kattan oluştuğunu belirtti. Zemin katın iş yeri, diğer 6 katın ise konut olarak kullanıldığını aktaran Gül, binadaki 12 dairede nüfus kayıtlarına göre toplam 33 kişinin yaşadığını açıkladı.

Çökmeden zemin ile birinci ve ikinci kattaki toplam 4 dairenin etkilendiğini belirten Gül, bu dairelerde kayıtlı 14 kişiden 2'sinin şehir dışında olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Gül, binanın yıkılma nedeninin hem adli hem de idari yönden araştırılacağını, tahliye edilen vatandaşların ise AFAD tarafından temin edilen otellerde konaklatılacağını bildirdi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir cumhuriyet başsavcı vekili ile bir cumhuriyet savcısı görevlendirildi.