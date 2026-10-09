Maltepe’de acı tesadüf: Kentsel dönüşüm için taşındığı binada can verdi

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Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi'nde çöken binadan yürek yakan detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Bilece, 11 ay önce evinin kentsel dönüşüme girmesi üzerine eşi ve 3 çocuğuyla birlikte aynı ilçedeki Cevizli Mahallesi'nde bulunan binaya kiracı olarak taşındı.

Misafirleriyle birlikte enkaz altında kaldılar

Olay günü İzmir'den gelen misafir yeğenleriyle birlikte evde bulunan 6 kişilik aile, binanın aniden çökmesiyle göçük altında kaldı. Ekiplerin hummalı çalışmaları sonucu anne, 3 çocuk ve misafir yeğen yaralı olarak enkaz altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Cenazesi Diyarbakır'a gönderildi

Enkazda yürütülen çalışmalarda baba Mesut Bilece'nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kentsel dönüşüm sebebiyle taşındığı binada hayatını kaybeden talihsiz adamın cenazesi, adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a uğurlandı. Öte yandan aile yakınlarının enkazın altında kalan talihsiz adamı aradığı ancak ulaşamadığı öğrenildi.