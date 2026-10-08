Maltepe’de çöken binayla ilgili dikkat çeken açıklama: Üstteki iki kat kaçak

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İstanbul Maltepe’de 7 katlı binanın ilk üç katında meydana gelen çökmenin ardından yapının geçmişine ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, 1980’li yıllarda inşa edilen binanın üstteki iki katının kaçak olduğunu bildirdi.

Bina hakkında daha önce belediyeye herhangi bir ihbar ulaşmadığını belirten Köymen, olayın ardından belediyedeki arşiv kayıtlarının incelemeye alındığını söyledi.

Yapının riskli olup olmadığını da kontrol ettiklerini ifade eden Köymen, “Belediyedeki bütün arşivi açtırdık, yapının riskli olup olmadığını kontrol ettik. 80’li yıllarda yapılmış bir bina. Arşivdeki bilgilere göre, iskan verildikten sonra binanın üst iki katı kaçak yapılmış.” dedi.