Maltepe'de doktor ile taksicinin tartışması cinayetle bitti

Maltepe'de Aydıntepe Mahallesinde 12 Mart günü meydana yaşanan olayda, iddiaya göre, taksici Ali Zeki Sadıkoğlu ile doktor F. Ç., araçlarıyla ilerlerken yol verme nedeniyle tartışma yaşadı.

Doktor F.Ç. ile tartıştığı taksici Ali Zeki Sadıkoğlu arasında yaşanan arbede sırasında Sadıkoğlu yere düşerek kafasını çarptı. Ağır yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Sadıkoğlu 2 ay süren yoğun bakım tedavisine rağmen 13 Mayıs tarihinde hayatını kaybetti.

Şüpheli doktor F. Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kasten öldürme suçundan 14 Mayıs tarihinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Ç. isimli şahıs tutuklandı.

Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde taksici Ali Zeki Sadıkoğlu'nun aldığı bir darbe ile sırt üstü yere düştüğü ve çevredekilerin yardıma geldiği görülüyor.