Maltepe'de huzurevinde yangın: 17 kişi hastanelik oldu
İstanbul Maltepe'deki bir huzurevinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Valililten yapılan açıklamada huzurevinde 90 kişinin bulunduğu ve dumandan etkilenen 17 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Zümrütevler Mahallesi Adatepe Caddesi'ndeki 3 katlı huzurevinin özel bakım ünitesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında huzurevinde bulunan yaşlılar, itfaiye ekipleri ve kurum çalışanları tarafından tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
17 kişi hastaneye kaldırıldı
Valililten yapılan açıklamada huzurevinde 90 kişinin bulunduğu ve dumandan etkilenen 17 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.