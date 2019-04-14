Maltepe'de oy sayımı sürüyor

14 Nisan 2019

Yaklaşık 1,5 haftadır İstanbul Maltepe'de oy sayım işlemi sürüyor.

Saat 12.00 itibariyle toplam 1089 sandığın 787'sinde sayım tamamlanmış durumda.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezinde sayım, Cuma gününe kadar 2 kurul ve 2 masa ile yapılıyordu. Süreci hızlandırmak için bu sayı 2 kurul ve 12 masa olarak yeniden düzenlendi.

Kalan 302 sandıkta sayım işleminin yarın sabaha kadar bitirilmesi hedefleniyor. Dün geç saatlere kadar 200'ün üzerinde sandığın sayımı yapılmıştı. Bugün öğle saatine kadar yaklaşık 40 sandık sayıldı.

371 bin seçmenin bulunduğu ilçede 309 bin kişi oy kullanmıştı.

Bu arada, Cuma günü partililer arasında çıkan tartışmanın ardından hakim kararıyla, masalarda görevli partililer dışında, her partiden yalnızca 2'şer milletvekilinin salona girmesine izin veriliyor.

AK Parti, sayım işleminin tamamlanmasının ardından YSK'ya seçimlerin yenilenmesi için başvuru yapmaya hazırlanıyor.