Maltepe'de sayılan oylar tekrar sayılıyor

15 Nisan 2019

Seçimlerin üzerinden iki haftadan uzun bir süre geçmesine rağmen İstanbul'da oy sayımı hala devam ediyor. Son olarak Maltepe'de yeniden sayımı iptal edilen oyların bir kez daha baştan sayılmasına karar verildi.

Bu doğrultuda 576 sandık 2 kurul tarafından en baştan sayılacak.

Dün geç saatlerde AK Parti, sayım sürecini hızlandırmak için kurulan ilave masalarda bugüne kadar yapılan tüm sayımların iptalini istemiş, bunun üzerine ilçe seçim kurulları oy sayımını iptal ederek baştan yapılmasına hükmetmişti.

Sürecin çok yavaş ilerlemesi nedeniyle Cuma günü 2 olan masa sayısı 12'ye çıkarılmıştı.

CHP'ise AK Parti'nin en başında masa artırılmasına karşı çıkmadığına, ayrıca oy sayımı başladıktan sonra yapılan durdurmanın YSK'nın önceki uygulamasıyla çeliştiğine dikkati çekerek sayımın iptaline itiraz etmişti.

CHP, Maltepe kararına itiraz etti: Önceki uygulamaya ters