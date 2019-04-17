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Maltepe'de sayım tamam, gözler YSK'da

Maltepe İlçe Seçim Kurullarındaki oy sayımı sona erdi. Sonuçlar bugün İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Maltepe'de sayım tamam, gözler YSK'da
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Maltepe'de tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayımı dün gece tamamlandı.

Bu sabah ise birleştirme tutanakları hazırlanmaya başladı.

Birleştirme tutanağı hazırlandıktan sonra İl Seçim Kurulu'na teslim edilecek.

Sonuçlar YSK'nın veri tabanına işlenecek ve YSK'nın kararı beklenecek.

Kaftancıoğlu: Mazbatamızı alacağız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'da yeniden sayım işleminin bittiğini duyurarak yarın (Çarşamba) mazbatanın alınacağını söyledi.

Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Oyları bir kez de tersten sayacağız diye tutturmazlarsa eğer Maltepe son sandıklar sayıldı ve İstanbul’da yeniden sayım işlemi bitti. Mazbataya gelince 1 Nisan tarihinden itibaren mazbata verilmeliydi, 15 gündür gasp edilen mazbatamızı alacağız yarın." ifadelerini kullandı.

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