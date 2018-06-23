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Maltepe'de seçim öncesi son miting

Muharrem İnce'nin, 24 Haziran seçimi kampanyası kapsamındaki son mitingi için Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na girişler başladı.

Maltepe'de seçim öncesi son miting
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, 51 günlük seçim maratonunun 107. ve son mitinginin yapılacağı Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'na vatandaşlar giriş yapmaya başladı. 

Oluşturulan kontrol noktalarından alana girişler sağlanırken, alana 80 metre genişliğinde, 20 metre derinliğinde platform kuruldu, birçok bölgeye LED ekranlar ve ses sistemleri yerleştirildi.

Gazeteciler için 40 metre uzunluğunda iki ayrı bölümden oluşan basın tribünü hazırlandı. Basın platformunda canlı yayınlar için mini stüdyo alanları kuruldu.

Canlı yayın araçları basın platformunun hemen arkasındaki alana yerleştirildi.

Vatandaşlar yağan yağmura karşın alana girişi sürdürüyor

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